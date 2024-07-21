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    Хавбек «Акрона» объяснил, чем отличается РПЛ от Первой лиги

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    Полузащитник «Акрона» Максим Палиенко сравнил между собой Первую лигу и РПЛ.

    Максим Палиенко
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    Максим Палиенко

    «В РПЛ надо меньше ошибаться. Здесь ни маленькие, ни большие ошибки не прощают. Нужно играть в свой футбол и стараться не допускать оплошности. От "Локомотива" получили 3 гола только из-за собственных ошибок.

    В первой лиге больше борьбы, этим и сложнее, а в РПЛ больше футбола. "Акрон" играет в футбол, поэтому, надеюсь, нам будет легче в премьер-лиге, — цитирует Палиенко Sport24.

    Напомним, в первом туре "Акрон" проиграл "Локомотиву" со счетом 2:3. Следующий матч тольяттинцы проведут на выезде против "Факела" 27 июля.

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