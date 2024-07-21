Хавбек «Акрона» объяснил, чем отличается РПЛ от Первой лиги

Полузащитник «Акрона»сравнил между собой Первую лигу и РПЛ.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Максим Палиенко Фото: fcakron.ru

«В РПЛ надо меньше ошибаться. Здесь ни маленькие, ни большие ошибки не прощают. Нужно играть в свой футбол и стараться не допускать оплошности. От "Локомотива" получили 3 гола только из-за собственных ошибок.

В первой лиге больше борьбы, этим и сложнее, а в РПЛ больше футбола. "Акрон" играет в футбол, поэтому, надеюсь, нам будет легче в премьер-лиге, — цитирует Палиенко Sport24.

Напомним, в первом туре "Акрон" проиграл "Локомотиву" со счетом 2:3. Следующий матч тольяттинцы проведут на выезде против "Факела" 27 июля.