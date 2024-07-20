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    «Сокол» минимально одолел «Енисей»

    «Сокол» — «Енисей»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 2-го тура Первой лиги России «Сокол» в родных стенах победил «Енисей» со счетом 1:0.

    «Сокол»
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    «Сокол»

    Автором единственного гола стал нападающий хозяев Дмитрий Сасин.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Сокол — Енисей 1:0
    Гол: 1:0 Дмитрий Сасин (27') Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Аслан Дудиев, Дмитрий Иванов, Антон Синяк, Владлен Бабаев, Данил Полубояринов, Дмитрий Сасин, Chobanov R., Karpitskiy E., Zabelin P. Енисей: Станислав Антипин, Александр Масловский, Томас Рукас, Максим Ширяев, Андреа Чуканов, Александр Ломакин, Денис Самойлов, Тимофей Шипунов, Максим Савельев, Tikhonov D., Tses Y. Предупреждение: Дмитрий Сасин (84')

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    Таким образом, «Сокол» набрал 4 очка, а у «Енисея» осталось 3 очка.

    В следующем туре «Сокол» сыграет дома с КАМАЗом 27 июля. «Енисей» в этот же день примет «Торпедо».

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