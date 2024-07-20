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    Семак: Глушенков играл очень полезно

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог матча с «Крыльями Советов» (4:0).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Во втором тайме немного спал темп игры. В первом тайме у нас было все хорошо, но в обороне мы не контролировали игру так, как нам бы хотелось. Соперник создавал моменты у наших ворот. Во втором тайме стали играть более уверенно.

    Дышать ему, конечно, тяжело, еще погодные условия… Он немного выбился из игрового ритма, но он является очень важным игроком для нас. Глушенков играл очень полезно. Это прекрасный футболист, который дополняет ту структуру игры, которая у нас была», — цитирует Семака «Матч ТВ».

    Таким образом, «Зенит» набрал первые три очка, а у «Крыльев» нет зачетных баллов.

    В следующем туре «Крылья Советов» 26 июля в родных стенах примут «Ростов», а «Зенит» на следующий день в гостях сыграет с «Рубином».

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