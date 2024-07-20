Осинькин: Не хотели раскрываться, но первая же ошибка завершилась голом

Главный тренервысказался о матче против(0:4).

«Очень безжалостно нас наказывали за все полуошибки. Действительно, "Зенит" в хорошей форме, футболисты прям такие быстрые все. Нам было сложно сдерживать соперника.

Не хотели раскрываться, но первая же ошибка завершилась голом. Поймали такую атаку, против которой ничего не могли сделать. Далее играли, как умеем, но соперник был хороший», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

Таким образом, «Зенит» набрал первые три очка, а у «Крыльев» нет зачетных баллов.

В следующем туре «Крылья Советов» 26 июля в родных стенах примут «Ростов», а «Зенит» на следующий день в гостях сыграет с «Рубином».