Карпин: Думаю, никого из нас результат не удовлетворил

Валерий Карпин — главный тренер «Ростова» Фото: globallookpress.com
«Он приемлемый, потому что деваться некуда. Но думаю, никого из нас он не удовлетворил, с точки зрения игры даже.
Понравился первый тайм, во втором не хватило спокойствия и рассудительности. Были ошибки, но от желания выиграть. Это не возбраняется», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
Ранее главный тренер ЦСКА Марко Николич также поделился мнением об игре против «Ростова» (0:0). В следующем туре РПЛ команда Карпина сыграет против «Крыльев Советов» 26-го июля.