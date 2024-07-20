Карпин: Думаю, никого из нас результат не удовлетворил

Главный тренерпрокомментировал ничейный результат своей команды в матче 1-го тура российской Премьер-лиги с(0:0).

«Он приемлемый, потому что деваться некуда. Но думаю, никого из нас он не удовлетворил, с точки зрения игры даже.

Понравился первый тайм, во втором не хватило спокойствия и рассудительности. Были ошибки, но от желания выиграть. Это не возбраняется», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Ранее главный тренер ЦСКА Марко Николич также поделился мнением об игре против «Ростова» (0:0). В следующем туре РПЛ команда Карпина сыграет против «Крыльев Советов» 26-го июля.