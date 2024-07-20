Галактионов: Не имеем права пропускать легкие мячи, поэтому честь и хвала ребятам

Главный тренерподвел итог матча против(3:2).

«Начали сумбурно игру, простые потери были, надо было успокоиться. Но потом мы забили, игра успокоилась, было 2:0, но судья гол отменил — и тут же пропускаем. Не имеем права пропускать легкие мячи, поэтому честь и хвала ребятам.

Сейчас любая команда может обыграть любую, не нужно смотреть на название. Сейчас все будут биться и работать на результат, в каждом матче нужно сверхусилия прилагать», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

В следующем матче российской Премьер-лиги «Локомотив» сыграет против «Динамо» 27-го июля. «Акрон» в тот же день встретится с «Факелом».