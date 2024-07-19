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    Семин высказался о возможном переезде Миранчука в МЛС

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    Известный тренер Юрий Семин прокомментировал информацию о том, что полузащитник Алексей Миранчук перейдет из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту».

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Месси тоже переехал в Штаты. А он губит свою карьеру? Вот и с Миранчуком также. Будет играть против Месси и других звезд.

    Это его мнение и выбор. Другой момент: у него контракт с "Аталантой", она определяет, куда и за какие деньги он должен переходить. Потому он не совсем свободен в принятии решений. Это профессиональная деятельность.

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    • Почему бы и нет? Хороший футбол, большое количество сильных футболистов. Эта лига для него. Опять же, много южноамериканцев, много комбинационной игры — этот чемпионат ему подойдет», — приводит слова Семина «Спорт день за днем».

    Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро.

    В сезоне-2023/2024 Миранчук провел за «Аталанту» 41 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 12 результативных передач.

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