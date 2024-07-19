Семин высказался о возможном переезде Миранчука в МЛС

Известный тренерпрокомментировал информацию о том, что полузащитникперейдет из итальянскойв американскую

«Месси тоже переехал в Штаты. А он губит свою карьеру? Вот и с Миранчуком также. Будет играть против Месси и других звезд.

Это его мнение и выбор. Другой момент: у него контракт с "Аталантой", она определяет, куда и за какие деньги он должен переходить. Потому он не совсем свободен в принятии решений. Это профессиональная деятельность.

Почему бы и нет? Хороший футбол, большое количество сильных футболистов. Эта лига для него. Опять же, много южноамериканцев, много комбинационной игры — этот чемпионат ему подойдет», — приводит слова Семина «Спорт день за днем».

Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро.

В сезоне-2023/2024 Миранчук провел за «Аталанту» 41 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 12 результативных передач.