«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Йоро

Центральный защитникстал игроком

Контракт с французским футболистом подписан до лета 2029 года, информирует клубная пресс-служба.

«Подписание контракта с клубом, обладающим таким статусом и амбициями, как "Манчестер Юнайтед", в самом начале моей карьеры — невероятная честь.

После первых же бесед с клубом был представлен чёткий план того, как я могу развиваться в Манчестере в рамках этого захватывающего проекта. Также была проявлена большая забота ко мне и моей семье.

Я знаю об истории молодых игроков "Манчестер Юнайтед" и чувствую, что этот клуб может быть идеальным местом для раскрытия моего потенциала и реализации моих амбиций. Не могу дождаться начала работы», — сказал Йоро после подписания контракта.

В прошлом сезоне Йоро принял участие в 44 матчах «догов» и отметился тремя забитыми мячами.