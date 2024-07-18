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    «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Йоро

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    Центральный защитник «Лилля» Лени Йоро стал игроком «Манчестер Юнайтед».

    Лени Йоро
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    Лени Йоро

    Контракт с французским футболистом подписан до лета 2029 года, информирует клубная пресс-служба.

    «Подписание контракта с клубом, обладающим таким статусом и амбициями, как "Манчестер Юнайтед", в самом начале моей карьеры — невероятная честь.

    После первых же бесед с клубом был представлен чёткий план того, как я могу развиваться в Манчестере в рамках этого захватывающего проекта. Также была проявлена большая забота ко мне и моей семье.

    Я знаю об истории молодых игроков "Манчестер Юнайтед" и чувствую, что этот клуб может быть идеальным местом для раскрытия моего потенциала и реализации моих амбиций. Не могу дождаться начала работы», — сказал Йоро после подписания контракта.

    В прошлом сезоне Йоро принял участие в 44 матчах «догов» и отметился тремя забитыми мячами.

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