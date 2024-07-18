Семак: «Крылья Советов» играют в хороший комбинационный футбол

Наставник «Зенита»ответил, чего ждет от матча 1-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Мне кажется, "Крылья" в последние годы играют в хороший комбинационный футбол. Команда играет ярко, старается много атаковать. И в этом, конечно же, большая заслуга главного тренера.

Я думаю, те иностранцы, которые есть в команде, также очень хорошего уровня. Это говорит о том, что селекционная служба клуба тоже работает очень хорошо. Иностранцы, которые являются лидерами, от них многое зависит на поле. И Гарре, и Бейл, и Констанца… Я думаю, это ключевые игроки, которые во многом влияют на уровень игры команды.

"Крылья Советов" будут бороться за место в верхней части турнирной таблицы. Это домашняя команда, дома они играют значительно лучше с точки зрения результата, поэтому нас ждет очень тяжелый и интересный матч», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

Календарь и таблица РПЛ

Ранее «Зенит» завоевал Суперкубок России. Команда Семака обыграла «Краснодар» со счетом 4:2.