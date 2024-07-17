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    Жиго может покинуть «Марсель» и вернутся в «Спартак»

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    Французский защитник Самуэль Жиго близок к уходу из «Марселя».

    Самуэль Жиго
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    Самуэль Жиго

    Новый главный тренер клуба Роберто Де Дзерби сообщил 30-летнему игроку, что нуждается в его услугах в наступающем сезоне. Сейчас Жиго тренируется отдельно от основной группы, сообщает издание L’Equipe.

    «Для Самуэля прежде всего важна зарплата марсельского клуба. Из России со мной никто не связался, но мы не закрываем дверь в Россию. У Самуэля приятные воспоминания о московском "Спартаке".

    "Спартак" — очень большой клуб, а Самуэль очень любит и его, и искренних болельщиков красно‑белых. Если "Спартак" позвонит мне, то почему бы и нет», — прокомментировал ситуацию агент Самюэля Жиго Мохамед Беншенафи на «Матч ТВ».

    Напомним, что Жиго играл за «Спартак» с 2018 по 2022 год.

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