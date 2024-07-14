Алан Ширер: Я буду на стадионе во время финала, и я буду гореть от нетерпения

Экс-нападающий сборнойвысказался о предстоящем финальном матче на Евро-2024 между сборной «трех львов» и

«В первых нескольких играх в Германии старый страх вернулся. Футболка сборной Англии казалась такой тяжелой. Ирония успеха Саутгейта, заключающаяся в достижении финалов и полуфиналов, привела к тому, что ожидания вновь начали расти, и команда играла осторожно, больше боялась совершить ошибки, чем наслаждалась возможностями. История подтачивала их уверенность, потому что мы все знаем, чем обычно заканчивается наша история. Вы смотрели на них и думали: "О нет, только не это, только не опять".

Когда я смотрю на нашу команду сейчас, она такая разная и такая талантливая. Но связь заключается в гордости. И в свои лучшие моменты Англия дарит нам этот драгоценный элемент единства, когда джорди, манкунианцы, скаузеры и кокни неразделимы. Часто именно спорт делает это.

Чем дальше вы продвигаетесь в турнире, тем больше великих моментов и сюжетных линий возникают перед вами. Нет безопасности группового этапа. Вы либо остаетесь, либо вылетаете, и в конце концов, вы либо побеждаете, либо проигрываете. Пенальти Гарета, удаление Бекхэма, Газза, тянущийся к мячу и чуть не дотянувшийся. Это то, что ждет одну команду, одного человека, в финале.

Моя теория, моя надежда состоит в том, что Англия прошла через все, через что проходят победившие команды. Нужна удача, и у нас она была с решением по пенальти Харри Кейна на днях. Нужна драма, и, боже, мы уже почти отправились домой, пока Беллингем не забил свой потрясающий гол против Словакии. У нас была серия пенальти, и мы справились с ней, у нас был медленный старт, и мы улучшились. Понимаешь, почему люди говорят, что, возможно, сейчас наше время. Я также слышу, как прошлое насмехается над нами: "О, это снова вы?"

Я буду на стадионе во время финала, и я буду гореть от нетерпения. Это может звучать немного мрачно, но я сказал Уиллу, моему сыну, не так давно, что я просто хочу быть рядом, когда команды "Ньюкасла" или Англии, которые я так гордо представлял, выиграют чертов трофей. Разве это слишком много?

Это единственное, чего не хватает. Футбол так много значит для нас, и я хочу увидеть реакцию. Я хочу увидеть, как это на нас повлияет, хочу попробовать это на вкус, наслаждаться этим, погрузиться в это и потеряться в этом. Я все еще отчаянно хочу это узнать», — написал Ширер для The Athletic.

Финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии состоится сегодня, 14-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Стартовые составы команд — тут.