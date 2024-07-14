«Чайка» — «Сокол»: счет матча 1:1, обзор голов

Поединок в Песчанокопском завершился со счетом 1:1. За «Сокол» забил Егор Карпицкий, а сравнял счет Павел Забелин, который поразил собственные ворота.
Футбол. Россия. Первая лига
Чайка — Сокол 1:1
Голы: 0:1 Karpitskiy E. (52'), 1:1 Zabelin P. (75') Чайка: Михаил Штепа, Дмитрий Пивоваров, Данила Янов, Bammatgereev M., Biblik S., Karmaev N., Khokhlachev A., Kozhedub S., Nesterov A., Pelikh D., Zarypbekov E. Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Аслан Дудиев, Антон Синяк, Данил Полубояринов, Дмитрий Сасин, Chobanov R., Kaplenko N., Karpitskiy E., Kobakhidze V., Zabelin P. Удаление: Kaplenko N. (59')
В следующем матче «Чайка» сыграет в гостях с «Черноморцем» 21 июля, а «Сокол» днем позже примет «Енисей».