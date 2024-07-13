Стало известно, когда Мората перейдет в «Милан»

Нападающийи сборнойпродолжит карьеру в. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что руководство «Милана» подпишет контракт с Моратой после окончания Евро-2024. «Россонери» заплатит «Атлетико» за трансфер игрока 12 млн. евро.

Ожидается, что Мората подпишет контракт с «Миланом» до лета 2028-го года с зарплатой 5 млн. евро в год.

Форвард принимает участие на Евро-2024 в составе сборной Испании, которая встретится в финале турнира с Англией завтра, 14-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

Мората провел 6 матчей на чемпионате Европы — 2024, забил гол и сделал голевую передачу.