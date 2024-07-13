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    Стало известно, когда Мората перейдет в «Милан»

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    Нападающий «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората продолжит карьеру в «Милане». Об этом сообщает журналист Николо Скира.

    Альваро Мората
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    Альваро Мората

    Стало известно, что руководство «Милана» подпишет контракт с Моратой после окончания Евро-2024. «Россонери» заплатит «Атлетико» за трансфер игрока 12 млн. евро.

    Ожидается, что Мората подпишет контракт с «Миланом» до лета 2028-го года с зарплатой 5 млн. евро в год.

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    • Форвард принимает участие на Евро-2024 в составе сборной Испании, которая встретится в финале турнира с Англией завтра, 14-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    Мората провел 6 матчей на чемпионате Европы — 2024, забил гол и сделал голевую передачу.

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