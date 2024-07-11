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    Сантос: Первый матч — и сразу финал, шанс завоевать очередной трофей

    Футбол Суперкубок России Футбол России Зенит Краснодар
    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о предстоящем матче с «Краснодаром» в рамках Суперкубка России.

    Дуглас Сантос
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    Дуглас Сантос

    «Мы довольно мощно и бодро начали предсезонную подготовку. Тренировки были очень изнурительными и качественными, а товарищеские матчи — хорошими и очень показательными. Мы хорошо подготовились, в достаточно короткие сроки смогли набрать хорошую форму.

    Чувствую, что все с большим нетерпением ожидают первый матч сезона в субботу. Первый матч — и сразу финал, шанс завоевать очередной трофей. Конечно, мы приложим максимум усилий, чтобы это произошло.

    Что касается новых игроков, насколько я вижу, они очень хорошо адаптировались, приняли и усвоили и философию нашего главного тренера, и принцип и стиль игры "Зенита". То, насколько изнурительными и сложными могут быть тренировки, — в таком клубе, как "Зенит", по-другому быть не может. Мы все очень рады этому, потому что я чувствую, что с такой самоотдачей, с таким вовлечением новые игроки смогут принести максимум пользы на футбольном поле, а это именно то, что нам нужно. Надеюсь, с божьей помощью мы сможем в субботу завоевать трофей и начать сезон с победы», — цитирует Сантоса «Чемпионат».

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    Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в субботу, 13 июля, в Волгограде. Начало игры — в 20:30 мск.

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