Ван де Бек попрощался с болельщиками «Манчестер Юнайтед»

Полузащитникобратился к болельщикамперед вероятным трансфером в испанскую

«Дорогая семья "Манчестер Юнайтед"! Сегодня памятный день, поскольку мое приключение в клубе подходит к концу. Я хочу поблагодарить вас всех за поддержку на протяжении многих лет. С того момента, как я прибыл в "Юнайтед", я всегда чувствовал, что мне здесь очень рады, и я благодарен за это!

Манчестер всегда будет занимать особое место в моем сердце. Удачи вам всем, еще увидимся!» — написал ван де Бек на своей странице в соц. сетях.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник подпишет контракт с «Жироной». В прошедшем сезоне ван де Бек выступал за «Айнтрахт» на правах аренды, где провел только 8 матчей и не отметился результативными действиями.