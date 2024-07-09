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    Индзаги близок к подписанию нового контракта с «Интером»

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    Миланский «Интер» и главный тренер команды Симоне Индзаги договорились о продлении контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    По его данным, новое соглашение будет действовать до лета 2026, а зарплата 48-летнего специалиста составит € 6,5 млн за сезон. Также в контракте предусмотрен бонус в € 2 млн в случае завоевания «нерадзурри» скудетто за этот период.

    Календарь и таблица Серии А

    Симоне Индзаги стал главным тренером «Интера» в июне 2021 года. В прошлом сезоне он выиграл Серию А с клубом, также в его активе два Кубка Италии и три Суперкубка страны. В сезоне-2022/2023 миланцы под руководством Индзаги добрались до финала Лиги чемпионов, где уступили «Манчестер Сити» (0:1).

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