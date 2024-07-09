Индзаги близок к подписанию нового контракта с «Интером»

Миланскийи главный тренер командыдоговорились о продлении контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его данным, новое соглашение будет действовать до лета 2026, а зарплата 48-летнего специалиста составит € 6,5 млн за сезон. Также в контракте предусмотрен бонус в € 2 млн в случае завоевания «нерадзурри» скудетто за этот период.

Календарь и таблица Серии А

Симоне Индзаги стал главным тренером «Интера» в июне 2021 года. В прошлом сезоне он выиграл Серию А с клубом, также в его активе два Кубка Италии и три Суперкубка страны. В сезоне-2022/2023 миланцы под руководством Индзаги добрались до финала Лиги чемпионов, где уступили «Манчестер Сити» (0:1).