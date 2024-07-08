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    Джеррард: Я не могу выбирать между Месси и Роналду

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    Экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард провел параллель между нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду и форвардом «Интер Майами» Лионеля Месси.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    По словам Джеррарда, ему сложно выбрать лучшего футболиста.

    «И Криштиану, и Месси — невероятные игроки с невероятными историями в футболе. Роналду — великий бомбардир, а Месси — более совершенный командный игрок. Я не могу выбирать между ними, они оба легенды», — приводит слова Джеррарда AS.

    На Евро-2024 Роналду в составе сборной Португалии проиграл в 1/8 финала Франции. Месси сейчас играет на Кубке Америки. Аргентина в 1/2 финала сразится против Канады.

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