Джеррард: Я не могу выбирать между Месси и Роналду

Экс-капитан «Ливерпуля»провел параллель между нападающим «Аль-Насра»и форвардом «Интер Майами»

По словам Джеррарда, ему сложно выбрать лучшего футболиста.

«И Криштиану, и Месси — невероятные игроки с невероятными историями в футболе. Роналду — великий бомбардир, а Месси — более совершенный командный игрок. Я не могу выбирать между ними, они оба легенды», — приводит слова Джеррарда AS.

На Евро-2024 Роналду в составе сборной Португалии проиграл в 1/8 финала Франции. Месси сейчас играет на Кубке Америки. Аргентина в 1/2 финала сразится против Канады.