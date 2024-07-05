«СЭ»: Лукас Вера близок к переходу в «Химки»

Один из лидеров клуба РПЛ «Оренбург»в ближайшее время перейдет в подмосковные «Химки».

«Мы обо всем договорились. Сейчас подготовят трансферный контракт, и все. В ближайшее время Вера станет игроком "Химок". Согласовывается личный контракт и юридическая составляющая сделки», — сказал спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

Аргентинский полузащитник стал футболистом «Оренбурга» летом 2022 года. Всего за команду провел 60 матчей, забил 3 гола, отдал 12 голевых передач. На портале Transfermarkt 27-летний Вера оценивается в 3 млн евро.