Мартинес: Я думаю, Португалия готова к четвертьфиналу

Главный тренер сборнойвысказался о предстоящем матче 1/4 финала Евро-2024 с

«Что касается предсказуемости в игре сборных на Евро, то все и так знают, как играют большие команды. Главное — это исполнение, талант игроков. Я думаю, Португалия готова к четвертьфиналу, мы полностью сосредоточены…

Мы критически смотрим на себя и всегда хотим совершенствоваться. Но мы не должны менять всё от матча к матчу», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Матч между сборными Португалии и Франции в рамках четвертьфинала Евро-2024 состоится сегодня, 5-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.