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    Защитник сборной Турции Демирал дисквалифицирован на два матча за некорректный жест

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    Защитник сборной Турции Мерих Демирал дисквалифицирован за жест, показанный в матче с Австрией (2:1) в 1/8 финала Евро-2024.

    Мерих Демирал
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    Мерих Демирал

    Во время празднования гола футболист использовал жест турецких националистов.

    В связи с этим Демирал отстранен на два матча, сообщает пресс-служба УЕФА.

    Таким образом, Демирал пропустит матч 1/4 финала против Нидерландов и не сыграет в полуфинале, если сборная Турции туда выйдет.

    Демирал провел на Евро-2024 четыре матча и забил два гола.

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