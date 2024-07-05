Защитник сборной Турции Демирал дисквалифицирован на два матча за некорректный жест

Защитник сборной Турциидисквалифицирован за жест, показанный в матче с(2:1) в 1/8 финала Евро-2024.

Во время празднования гола футболист использовал жест турецких националистов.

В связи с этим Демирал отстранен на два матча, сообщает пресс-служба УЕФА.

Таким образом, Демирал пропустит матч 1/4 финала против Нидерландов и не сыграет в полуфинале, если сборная Турции туда выйдет.

Демирал провел на Евро-2024 четыре матча и забил два гола.

Матч Нидерланды — Турция пройдет 6 июля в Берлине, начало — в 22:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.