Бразилия и Колумбия сыграли вничью, Коста-Рика победила Парагвай

Бразильский нападающий Рафинья на 12-й минуте открыл счет. Колумбийская команда отыгралась перед самым перерывом — забил защитник Даниэль Муньос с передачи форварда «Краснодара» Джона Кордобы.
Во втором тайме команды голов не забили.
Футбол. Кубок Америки-2024. Группа D
Бразилия — Колумбия 1:1
Голы: 1:0 Рафаэл Диас (12'), 1:1 Даниэль Муньос (45 + 2') Бразилия: Алисон, Данило, Эдер Милитао, Маркос Маркиньос, Венделл (Дуглас Луис, 86'), Бруно Гимарайнс (Endrick, 86'), Жуан Гомес (Эдерсон, 73'), Лукас Пакета (Андреас Перейра, 46'), Рафаэл Диас, Винисиус Жуниор, Родриго (Савио, 73') Колумбия: Камило Варгас, Дейер Мачадо (Хоан Мохика, 46'), Карлос Куэста, Давинсон Санчес, Даниэль Муньос, Луис Диас (Луис Синистерра, 90'), Хамес Родригес (Хорхе Карраскаль, 81'), Джон Арьяс, Хефферсон Лерма, Ричард Риос (Матеус Урибе, 76'), Джон Кордоба (Рафаэль Сантос Борре, 76') Предупреждения: Винисиус Жуниор (7'), Дейер Мачадо (25'), Жуан Гомес (27'), Хефферсон Лерма (27'), Бруно Гимарайнс (73')
В другом матче группы D сборная Коста-Рики выиграла у Парагвая — 2:1.
В начале встречи Франсиско Кальво и Хосимар Алькосер забили у костариканцев. После перерыва Рамон Соса отыграл один мяч.
Футбол. Кубок Америки-2024. Группа D
Коста-Рика — Парагвай 2:1
Голы: 1:0 Франсиско Кальво (3'), 2:0 Жозимар Алькосер (7'), 2:1 Рамон Соса (55') Коста-Рика: Патрик Секейра, Франсиско Кальво, Джеральд Тейлор, Орландо Гало, Хосеф Мора (Хулио Касканте, 88'), Джефферсон Рохас (Алехандро Бран, 78'), Уоррен Мадригаль (Антони Контрерас, 78'), Жозимар Алькосер (Альваро Самора, 68'), Хоэль Кэмпбелл (Брандон Агилера, 68'), Jeyland Mitchell, Хуан Варгас Парагвай: Родриго Мориниго, Нестор Хименес, Омар Альдерете, Фабиан Бальбуэна, Густаво Веласкес (Иван Рамирес, 74'), Рамон Соса, Мигель Альмирон (Эрнесто Кабальеро, 46'), Матиас Вильясанти (Каку, 74'), Дамиан Бобадилья (Дерлис Гонсалес, 83'), Адам Барейро (Анхель Ромеро, 46'), Хулио Энсисо Предупреждения: Жозимар Алькосер (16'), Омар Альдерете (28'), Мигель Альмирон (34'), Рамон Соса (48'), Орландо Гало (82'), Антони Контрерас (85')
Колумбия набрала 7 очков и стала первой в группе. Бразильцы вышли в плей-офф со второго места.
Календарь и таблица Кубка Америки
Костариканцы с 4 очками заняли третью строчку, а парагвайцы с 0 баллов стали последними.