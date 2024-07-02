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    В сборной Италии произошел разлад из-за Спаллетти

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    Между игроками сборной Италии и главным тренером команды Лучано Спаллетти сложились натянутые отношения во время чемпионата Европы — 2024. Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на Reppublica.

    Лучано Спаллетти
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    Лучано Спаллетти

    По информации источника, коллектив поделился две части. Некоторые игроки сборной упрекали Спаллетти за недостаточную подготовку команды к турниру и считали, что в стиле игры не было интенсивности. Часть футболистов были против вызова полузащитника Николо Фаджиоли, считая его «стукачом» за то, что тот втянул игрока «Ньюкасл Юнайтед» Сандро Тоналли в скандал со ставками.

    Также сообщается, что игроки были шокированы тем, что Лучано изменил тактику и состав за 2 часа до матча 3-го тура группового этапа с Хорватией (1:1). Некоторые футболисты чувствовали себя исключёнными из стартового состава.

    На Евро-2024 Италия стартовала в группе В вместе с Испанией, Хорватией и Албанией. После трех сыгранных туров команда набрала четыре очка и заняла второе место в турнирной таблице группы B.

    В матче 1/8 финала Евро-2024 итальянцы уступили сборной Швейцарии (0:2) и покинули турнир.

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