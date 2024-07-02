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    Ширер: Роналду уже не может быть так хорош, как 10 лет назад

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    Экс-нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер поделился мнением об игре форварда сборной Португалии Криштиану Роналду на Евро-2024.

    Криштиану Роналду — нападающий сборной Португалии
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    Криштиану Роналду — нападающий сборной Португалии

    «Ему 39 лет, и он уже не может быть так хорош, как 10 лет назад, но его аура и вера неизменны, и вчерашний вечер стал классическим примером этого. Он, конечно, уже не так быстр, как раньше. Но его движения в штрафной великолепны.

    Но вот что я вам скажу: несмотря на давление, он первым пошел бить пенальти в серии после того, как промахнулся один раз, и отправил мяч в сетку, а это не так уж и просто. И это заслуживает уважения», — сказал Ширер Daily Mail.

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    • Напомним, что в матче Португалия — Словения (0:0, 3:0 по пен.) Роналду на 115-й минуте не смог реализовать пенальти. Уже в серии одиннадцатиметровых ударов нападающий снова подошел к точке и на сей раз забил гол.

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