Ширер: Роналду уже не может быть так хорош, как 10 лет назад

Экс-нападающийподелился мнением об игре форварда сборнойна Евро-2024.

«Ему 39 лет, и он уже не может быть так хорош, как 10 лет назад, но его аура и вера неизменны, и вчерашний вечер стал классическим примером этого. Он, конечно, уже не так быстр, как раньше. Но его движения в штрафной великолепны.

Но вот что я вам скажу: несмотря на давление, он первым пошел бить пенальти в серии после того, как промахнулся один раз, и отправил мяч в сетку, а это не так уж и просто. И это заслуживает уважения», — сказал Ширер Daily Mail.

Напомним, что в матче Португалия — Словения (0:0, 3:0 по пен.) Роналду на 115-й минуте не смог реализовать пенальти. Уже в серии одиннадцатиметровых ударов нападающий снова подошел к точке и на сей раз забил гол.