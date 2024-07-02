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    Куман: Мы любим играть в красивый футбол, но это не всегда получается

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    Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мнением о критике со стороны общественности в адрес национальной команды.

    Рональд Куман — главный тренер сборной Нидерландов
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    Рональд Куман — главный тренер сборной Нидерландов

    «Это сложный вопрос. Я знаю, что он очень любил атакующий футбол, но я долгое время был частью его команды, и у нас бывали матчи похуже, чем против Австрии.

    Конечно, мы гордая нация. Мы любим побеждать, любим играть в красивый футбол, но это не всегда получается. Мы принимаем критику, без проблем, мы хотим все изменить и порадовать людей итоговым результатом», — сказал Куман The Guardian.

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    • Напомним, что в последнем туре группового этапа Евро-2024 сборная Нидерландов проиграла Австрии со счетом 2:3. Уже в 1/8 финала турнира национальная команда сыграет против Румынии сегодня, 2-го июля в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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