Куман: Мы любим играть в красивый футбол, но это не всегда получается

Главный тренер сборнойподелился мнением о критике со стороны общественности в адрес национальной команды.

«Это сложный вопрос. Я знаю, что он очень любил атакующий футбол, но я долгое время был частью его команды, и у нас бывали матчи похуже, чем против Австрии.

Конечно, мы гордая нация. Мы любим побеждать, любим играть в красивый футбол, но это не всегда получается. Мы принимаем критику, без проблем, мы хотим все изменить и порадовать людей итоговым результатом», — сказал Куман The Guardian.

Напомним, что в последнем туре группового этапа Евро-2024 сборная Нидерландов проиграла Австрии со счетом 2:3. Уже в 1/8 финала турнира национальная команда сыграет против Румынии сегодня, 2-го июля в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.