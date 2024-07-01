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    В «Локомотиве» прокомментировали уход Антона Миранчука из клуба

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    Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался об уходе полузащитника Антона Миранчука в связи с истечением срока действия контракта.

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    «Мы хотели сохранить Миранчука в составе. Понимая его значимость для команды, учитывая вклад в победы и годы, проведённые воспитанником в "Локомотиве", клуб сделал футболисту максимально возможное предложение по новому контракту, однако Миранчук его не принял», — приводит слова Леонченко «Матч ТВ».

    Сегодня, 1 июля, московский «Локомотив» официально объявил об уходе полузащитника Антона Миранчука.

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    28-летний полузащитник провёл за красно-зелёных 217 матчей и забил 51 гол.

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