«Атлетико» согласовал с клубом Захаряна трансфер защитника сборной Испании

Робен Ле Норман Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия сделки.
«Атлетико» выкупит 27-летнего футболиста за 30 миллионов евро.
Источник также отмечает, что мадридский клуб планирует приобрести еще одного игрока на позицию центрального защитника.
Transfermarkt оценивает стоимость Ле Нормана в 40 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Испании 29 матчей и забил два гола.
Напомним, Ле Норман входит в составе сборной Испании на Евро-2024.