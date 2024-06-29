Аленичев: В «Локомотиве» Рангника называли шарлатаном, но сейчас об этом даже не хочется говорить

Известный тренерпризнался, что для него стала сюрпризом игра сборнойна Евро-2024.

Австрийцы заняли первое место в группе, опередив Францию, Нидерланды и Польшу. В 1/8 финала команда Ральфа Рангника сыграет 2 июля со сборной Турции.

«Удивило, что сборная Австрии стала первой в группе с Францией и Нидерландами. Одна из сенсаций.

Сборная Австрии очень хорошая и организованная команда. Конечно, в первую очередь это заслуга Рангника. Учитывая, как играла Франция на групповом этапе, удивляться не приходится.

Мы помним, как Рангник работал в "Локомотиве" — было очень много тренеров немецких. Мягко скажем, у него не получилось в "Локомотиве". Кто-то называл Рангника шарлатаном. Но сейчас об этом даже не хочется говорить. Считаю, что "Локомотив" был не командой Рангника.

Он нашел свою команду. У него и в "Манчестер Юнайтед" не получилось. Самое идеальное и оптимальное его место работы — это сборная Австрии.

Своей работой доказал, что он хороший специалист. Выиграть группу с Францией и Нидерландами — такое дано не каждому тренеру», — приводит слова Рангника «Чемпионат».