На матчах РПЛ могут появиться иностранные судьи

Глава судейского комитета РФСсообщил, что РПЛ рассматривает возможность приглашения судей из других стран.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Павел Каманцев Фото: rfs.ru

«Не стремимся приглашать судей, чтобы они у нас просто заработали денег, в этом нет никакого интереса. Мы против такой практики. Мы именно за двустороннее сотрудничество: если оно есть, мы их с удовольствием приглашаем. В ином случае у нас есть свои судьи, которых мы сами будем развивать.

Благодаря ЮФЛ у нас сейчас идут молодые кадры. Вопрос, во что они вырастут. Но федерация дала им колоссальные возможности, которых не было за последние 30 лет точно. Думаю, у нас очень хорошее будущее в плане судей.

Это Саудовская Аравия, Белоруссия и Китай? Пока да. Может быть, еще добавим одну. Думаем. Количество нельзя увеличивать сильно, потому что это сложная логистика. Можно подписать 15 соглашений, но они не будут работать, потому что все скажут: "Дайте нам Карасева". Мы должны будем все уважить, но это не всегда возможно. Так что четыре взаимодействия — наш максимум», — сообщил Каманцев «СЭ».