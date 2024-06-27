Кварацхелия прокомментировал победу над Португалией

Хвича Кварацхелия Фото: globallookpress.com
«Сегодня не было лучшего игрока по отдельности, это была команда, и мы доказали всем, что действительно можем играть. Мы всегда стремимся к победе и всегда сосредоточены на следующий матч.
Мы очень счастливы сегодня, но завтра мы начнем думать о следующем матче, но мы так благодарны за всю поддержку, которую мы получили», — цитирует Кварацхелию официальный сайт УЕФА.
По итогам группового турнира Грузия заняла третье место с 4 очками, но получила право играть в 1/8 финала с Испанией.