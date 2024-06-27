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    Кварацхелия прокомментировал победу над Португалией

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    Звезда сборной Грузии Хвича Кварацхелия высказался об игре своей команды в игре 3-го тура Евро-2024 с Португалией (2:0).

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «Сегодня не было лучшего игрока по отдельности, это была команда, и мы доказали всем, что действительно можем играть. Мы всегда стремимся к победе и всегда сосредоточены на следующий матч.

    Мы очень счастливы сегодня, но завтра мы начнем думать о следующем матче, но мы так благодарны за всю поддержку, которую мы получили», — цитирует Кварацхелию официальный сайт УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2024

    По итогам группового турнира Грузия заняла третье место с 4 очками, но получила право играть в 1/8 финала с Испанией.

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