Козлов прокомментировал переход в «Краснодар»

Центральный полузащитникобратился к персоналу и болельщикам калининградской «Балтики» после перехода в «Краснодар».

«Хочу выразить свою признательность футбольному клубу "Балтика" за оказанное доверие! Отдельно выражаю слова благодарности всему составу клуба: руководству, игрокам, тренерам, администраторам и врачам — вы все мне очень помогли!

Особые слова благодарности хочется сказать калининградским болельщикам. Спасибо за ваше искреннее участие, переживания и безграничную поддержку. За время, проведённое в Калининграде, я полюбил этот город, его жителей, мне было особенно приятно встречать на улицах фанатов "Балтики", которые переживали и верили в меня!

Сегодня мы прощаемся, но мы обязательно встретимся на футбольных полях!» — цитирует Козлова пресс-служба «Балтики».