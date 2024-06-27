Кирьяков: Украинцы сами виноваты в провале на Евро-2024

Бывший футболист сборной Россиивысказался о выступлении сборнойна Евро-2024.

Сборная Украины не смогла выйти в плей-офф Евро-2024. Команда Сергея Реброва набрала четыре очка в трех матчах, но все равно заняла последнее место в группе.

«У Украины получилась абсолютно ровная группа, самая запутанная. Любой результат мог кардинально повлиять на ситуацию в таблице. В конце концов получилось так, что разница мячей вышла на первый план.

Украинцы сами виноваты. Первый матч — один из самых главных. А они провели его из рук вон плохо (проиграли Румынии со счетом 0:3 — прим.), и это стало роковым.

А так группа ровная, все на одном уровне, каждый мог обыграть каждого. Во втором тайме последнего матча, наверное, все уже стали бегать на поле с калькуляторами, не говоря уже о тренерском штабе», — приводит слова Кирьякова «Чемпионат».