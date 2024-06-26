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    • Украина сыграла вничью с Бельгией и покинула ЧЕ-2024, Словакия и Румыния поделили очки и вышли в плей-офф
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    Ребров: Мы не прошли групповой этап из-за первой игры, в которой проиграли Румынии

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    Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал матч против Бельгии (0:0) и вылет из Евро-2024.

    Сергей Ребров
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    Сергей Ребров

    «К сожалению, мы не прошли групповой этап из-за первой игры, в которой проиграли Румынии. Я благодарен игрокам за то, как они отреагировали на матч со Словакией. Я думаю, мы показали, что пытались победить в матчей с Бельгией, и у нас было достаточно хороших моментов», — приводит слова Реброва пресс-служба УЕФА.

    Словакия, Бельгия и Румыния вышли в плей-офф чемпионата Европы с группы Е, а Украина стала последней в своей группе, уступив румынам по дополнительным показателям.

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