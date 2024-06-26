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    Кассьерра: Матч за Суперкубок России очень важен для «Зенита»

    Футбол Суперкубок России Футбол России Краснодар Зенит
    Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о начале подготовки к матчу за Суперкубок России против «Краснодара».

    Матео Кассьерра
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    Матео Кассьерра

    «Думаю, что успел восстановиться, хотя действительно было не так много времени на отдых. Но всё, пора уже забыть о каникулах, начинаются сборы. Наша задача как можно качественнее провести их, подготовиться и к товарищеским матчам, и к первой официальной игре за Суперкубок. Он очень важен для нас. Всегда первый трофей сезона имеет большое значение», — цитирует Кассьерру официальный сайт «Зенита».

    Матч Суперкубка России между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдёт в Волгограде 13 июля.

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