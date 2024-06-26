Кассьерра: Матч за Суперкубок России очень важен для «Зенита»

Нападающийвысказался о начале подготовки к матчу за Суперкубок России против

«Думаю, что успел восстановиться, хотя действительно было не так много времени на отдых. Но всё, пора уже забыть о каникулах, начинаются сборы. Наша задача как можно качественнее провести их, подготовиться и к товарищеским матчам, и к первой официальной игре за Суперкубок. Он очень важен для нас. Всегда первый трофей сезона имеет большое значение», — цитирует Кассьерру официальный сайт «Зенита».

Матч Суперкубка России между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдёт в Волгограде 13 июля.