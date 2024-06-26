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    Глушенков предположил, кто станет победителем Евро-2024

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    Новичок «Зенита» Максим Глушенков предположил, кто станет победителем Евро-2024. Турнир проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    «Если честно, смотрю очень мало матчей, потому что футбола в жизни и так хватает. Не люблю смотреть футбол. Видел две игры сборной Англии, вчерашний матч Франции. Мне кажется, сборная Франции станет чемпионом», — цитирует Глушенкова «Чемпионат».

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    В четверг, 20 июня, стало известно, что «Локомотив» и «Зенит» договорились о трансфере Максима Глушенкова. Полузащитник подписал контракт с санкт-петербургским клубом по схеме «4+1».

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