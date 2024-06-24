Гирасси покинет «Штутгарт»

Нападающий «Штутгарта»не останется в команде на следующий сезон.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, в ближайшее время гвинеец рассмотрит предложения от европейских топ-клубов.

Серьезный интерес к Гирасси по-прежнему сохраняют лондонский «Арсенал», дортмундская «Боруссия» и «Милан».

Ранее сообщалось, что в контракте Гирасси со «Штутгарта» указаны отступные, которые составляют 17 миллионов евро.

В сезоне-2023/2024 Гирасси провел в чемпионате Германии 28 матчей и забил 28 мячей. Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.