Гирасси покинет «Штутгарт»

Серу Гирасси Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, в ближайшее время гвинеец рассмотрит предложения от европейских топ-клубов.
Серьезный интерес к Гирасси по-прежнему сохраняют лондонский «Арсенал», дортмундская «Боруссия» и «Милан».
Ранее сообщалось, что в контракте Гирасси со «Штутгарта» указаны отступные, которые составляют 17 миллионов евро.
В сезоне-2023/2024 Гирасси провел в чемпионате Германии 28 матчей и забил 28 мячей. Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.