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    Бородюк: Кузяев захотел себя попробовать во Франции, его выбор надо уважать

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    Бывший нападающий «Динамо», «Шальке 04», «Фрайбурга» и сборной СССР, олимпийский чемпион 1988 года Александр Бородюк высказался о том, почему российские футболисты не стремятся переходить в европейские чемпионаты.

    Далер Кузяев
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    Далер Кузяев

    «Здесь зависит от самого футболиста. Все же люди разные. Один хочет себя проявить в топ-5 лиг, показать в любой стране и доказать, что на футбольном поле он что-то значит. Другой скажет: "Зачем мне это? Меня всё устраивает, я доволен". Это игроки, которые с точки зрения спортивной составляющей никогда не добьются большого успеха. У них будут хорошие машины — будут этим довольствоваться. Это путь наименьшего сопротивления.

    Есть хороший пример — Кузяев. Он играл в "Зените", где у него было всё отлично и с точки зрения результатов, и с точки зрения личных условий. Но он захотел попробовать себя во Франции. Кузяев проявляет себя там и играет в сборной. К его выбору нужно относиться с уважением», — сказал Бородюк «Чемпионату».

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