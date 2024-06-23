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    Криштиану РоналдуДневник Евро-2024. Популярный Роналду, спаситель Мамардашвили и неудачник Лукаку
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    Шалимов: По Роналду видно, что он готов к замене по ходу матча

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    Известный тренер Игорь Шалимов поделился мнением об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на Евро-2024.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Роналду отметился голевым пасом в матче второго тура против Турции (3:0). Игру против Чехии (2:1) 39-летний нападающий завершил без результативных действий.

    «Мне кажется, что Роналду перестроился. Кажется, что по нему видно, что Криштиану готов к тому, что его заменят.

    Его голевые передачи на таких турнирах я вообще не помню! В былые времена он мог и не отдать пас в такой ситуации.

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    • Могу сказать, что Роналду не ищет мяч, может опуститься или уйти на фланг. Но для него важно забить или отдать, создать голевую ситуацию.

    Криштиану оказывается там, где нужно, за счет своего опыта», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

    В заключительном туре группового этапа сборная Португалии сыграет с Грузией. Матч пройдет 26 июня в Гельзенкирхене, начало — в 22:00 мск.

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