«Пари НН» выставил на трансфер восемь футболистов

планирует существенно обновить состав перед началом нового сезона.

По информации журналиста Ивана Карпова, нижегородский клуб решил расстаться с капитаном команды Кириллом Гоцуком, полузащитником Николаем Калинским, нападающими Зе Турбо и Николозом Кутателадзе, а также защитниками Дмитрием Тихим, Максимом Шнапцевым, Маттео Стаматовым и Дмитрием Живоглядовым.

Источник при этом утверждает, что главный тренер «Пари НН» Саша Илич против продажи Гоцука, Калинского, Стаматова и Тихого.

Напомним, «Пари НН» по итогам минувшего сезона удалось остаться в российской Премьер-лиге.