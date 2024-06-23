ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуДневник Евро-2024. Популярный Роналду, спаситель Мамардашвили и неудачник Лукаку
    Все новости спорта

    «Пари НН» выставил на трансфер восемь футболистов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Нижний Новгород РПЛ Футбол России Трансферы
    «Пари НН» планирует существенно обновить состав перед началом нового сезона.

    Кирилл Гоцук
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кирилл Гоцук

    По информации журналиста Ивана Карпова, нижегородский клуб решил расстаться с капитаном команды Кириллом Гоцуком, полузащитником Николаем Калинским, нападающими Зе Турбо и Николозом Кутателадзе, а также защитниками Дмитрием Тихим, Максимом Шнапцевым, Маттео Стаматовым и Дмитрием Живоглядовым.

    Источник при этом утверждает, что главный тренер «Пари НН» Саша Илич против продажи Гоцука, Калинского, Стаматова и Тихого.

  • Виват «Зениту», злой рок «Динамо» и провал «Урала». Итоги сезона РПЛ
  • Провожаем очередной сезон Российской Премьер-лиги
  • 02/06/2024

    • Напомним, «Пари НН» по итогам минувшего сезона удалось остаться в российской Премьер-лиге.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли швейцарцы противостоять Германии?
  • Швейцария — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Поединок принесет верховой исход
  • Шотландия — Венгрия. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Вернется ли «Эспаньол» в Примеру?
  • «Эспаньол» — «Овьедо». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.63
  • Экспресс дня 23 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Швейцария — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шотландия — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Эспаньол — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Хорватия — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Флорида — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Албания — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Уругвай — Панама
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бразилия — Коста-Рика
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры