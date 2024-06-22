ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Франция — НидерландыДневник Евро-2024. Первый «сухарь» турнира, камбэк Украины и польские неудачники
  • 08:21
    • «Эдмонтон» разгромил «Флориду» и перевел финальную серию Кубка Стэнли в седьмой матч
  • 08:14
    • Перу и Чили поделили очки в матче Кубка Америки
    Все новости спорта

    Жиру: Я немного расстроен, мы хотели победить, но ничья — это не так плохо

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Нидерландов Сборная Франции Футбол Франции
    Нападающий сборной Франции Оливье Жиру высказался о матче с Нидерландами (0:0).

    Оливье Жиру
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Оливье Жиру

    «Мы доминировали и создали больше моментов. Я немного расстроен, мы хотели победить. Впрочем, ничья — это не так плохо. Наша судьба все еще в наших руках.
    Надо быть более безжалостными в чужой штрафной. Нам немного не повезло, но и не хватило эффективности, к тому же, вратарь нидерландцев отлично отыграл. Но самое главное — продолжать создавать моменты», — приводит слова Жиру официальный сайт УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Таким образом, позиции команд в турнирной таблице группы D остались прежними: Нидерланды (4 очка) — первые, Франция (4) — вторая.

    В последнем туре Нидерланды сыграют с Австрией, а Франции будет противостоять Польша. Обе игры состоятся 25 июня.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сдержит ли Грузия Чехию?
  • Грузия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Португалия начнет раскачиваться во втором туре
  • Турция — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Удастся ли румынам засушить игру?
  • Бельгия — Румыния. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 22 июня
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Грузия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Турция — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бельгия — Румыния
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Неман
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Турция — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Эспаньол — Овьедо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Ислочь
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Актобе — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры