Жиру: Я немного расстроен, мы хотели победить, но ничья — это не так плохо

Оливье Жиру Фото: globallookpress.com
«Мы доминировали и создали больше моментов. Я немного расстроен, мы хотели победить. Впрочем, ничья — это не так плохо. Наша судьба все еще в наших руках.
Надо быть более безжалостными в чужой штрафной. Нам немного не повезло, но и не хватило эффективности, к тому же, вратарь нидерландцев отлично отыграл. Но самое главное — продолжать создавать моменты», — приводит слова Жиру официальный сайт УЕФА.
Таким образом, позиции команд в турнирной таблице группы D остались прежними: Нидерланды (4 очка) — первые, Франция (4) — вторая.
В последнем туре Нидерланды сыграют с Австрией, а Франции будет противостоять Польша. Обе игры состоятся 25 июня.