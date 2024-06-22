Жиру: Я немного расстроен, мы хотели победить, но ничья — это не так плохо

Нападающий сборной Франциивысказался о матче с Нидерландами (0:0).

«Мы доминировали и создали больше моментов. Я немного расстроен, мы хотели победить. Впрочем, ничья — это не так плохо. Наша судьба все еще в наших руках.

Надо быть более безжалостными в чужой штрафной. Нам немного не повезло, но и не хватило эффективности, к тому же, вратарь нидерландцев отлично отыграл. Но самое главное — продолжать создавать моменты», — приводит слова Жиру официальный сайт УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2024

Таким образом, позиции команд в турнирной таблице группы D остались прежними: Нидерланды (4 очка) — первые, Франция (4) — вторая.

В последнем туре Нидерланды сыграют с Австрией, а Франции будет противостоять Польша. Обе игры состоятся 25 июня.