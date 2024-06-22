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    Райс: Иногда мне кажется, что мы оказываем на себя слишком большое давление

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    Полузащитник сборной Англии Деклан Райс высказался об игре команды на Евро-2024.

    Деклан Райс
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    Деклан Райс

    «Мы все так сильно хотим, чтобы страна гордилась нами. Мы все отчаянно хотим побеждать, быть лидерами, выходить на поле и дарить людям воспоминания на всю жизнь. Иногда мне кажется, что мы оказываем на себя слишком большое давление.

    Рассуждая после матча, мы приходим к тому, что как команда мы можем быть лучше. Однако посмотрите — две игры, одна победа, одна ничья. Наша цель — выйти из группы, и я уверен, что мы сможем сделать это», — приводит слова Райса Daily Mail.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Напомним, что сборная Англии сначала победила команду Сербии (1:0), а затем сыграла вничью со сборной Дании (1:1).

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