Райс: Иногда мне кажется, что мы оказываем на себя слишком большое давление

Полузащитник сборной Англиивысказался об игре команды на Евро-2024.

«Мы все так сильно хотим, чтобы страна гордилась нами. Мы все отчаянно хотим побеждать, быть лидерами, выходить на поле и дарить людям воспоминания на всю жизнь. Иногда мне кажется, что мы оказываем на себя слишком большое давление.

Рассуждая после матча, мы приходим к тому, что как команда мы можем быть лучше. Однако посмотрите — две игры, одна победа, одна ничья. Наша цель — выйти из группы, и я уверен, что мы сможем сделать это», — приводит слова Райса Daily Mail.

Календарь и таблица Евро-2024

Напомним, что сборная Англии сначала победила команду Сербии (1:0), а затем сыграла вничью со сборной Дании (1:1).