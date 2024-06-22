Глушаков: Чемпионат Европы без России не интересен русским людям, но они его смотрят

Экс-полузащитник сборной Россиидал комментарий по поводу проходящего в эти дни в Германии Евро-2024.

«Честно говоря, особо Евро не смотрю, потому что не всегда есть время. В основном наблюдаю за вечерними матчами.

С одной стороны, у Евро много болельщиков, а с другой — чемпионат Европы без России не интересен русским людям. Но все равно же смотрят.

Есть симпатия к сборной Сербии, но не прям за нее болею. Вообще никакую команду не поддерживаю. А сербы — братский народ. Наши страны дружат», — цитирует Глушакова Sport24.

Напомним, что Евро-2024 стартовал 14 июня, а завершится 14 июля. Действующим победителем турнира является Италия.