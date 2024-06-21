Яремчук: Я в хорошей форме и не удивлен, что забил сегодня

Нападающий сборной Украиныподвел итог матча со Словакией (2:1).

«Это был тяжелый сезон для меня: травмы, смены клубов и так далее. Но я все еще здесь, в хорошей форме, и я не удивлен, что забил сегодня, потому что я усердно работаю каждый день. Бог все видит и дает мне возможность забить. Я горд быть здесь сегодня и играть за свою страну. Это особенный день для меня», — цитирует Яремчука пресс-служба УЕФА.

После этого матча Украина занимает 2-е место в группе Е с 3 очками в активе. В следующем матче сборная сыграет против Бельгии 26-го июня.

Словакия располагается на 3-й строчке с тем же количеством баллов (3). В следующем поединке словаки встретятся с Румынией 26-го числа.