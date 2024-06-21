Шкриньяр: Первый тайм провели нормально, но мы просто не можем играть так, как во второй половине

Капитан сборной Словакиивысказался о матче с Украиной (1:2) на Евро-2024.

«Первый тайм провели нормально, но мы просто не можем играть так, как во второй половине. Мы не следовали инструкциям и позволили сопернику переломить ход игры. Мы разочарованы, мы представляли себе все иначе, но все еще впереди.

Обидно упускать такой шанс на победу, но мы должны держать себя в руках. Нужно разобраться с тем, что было не очень хорошо, и улучшить ситуацию, особенно во втором тайме», — приводит слова Шкриньяра официальный сайт УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2024

После этого матча Украина занимает 2-е место в группе Е с 3 очками в активе. В следующем матче сборная сыграет против Бельгии 26-го июня.

Словакия располагается на 3-й строчке с тем же количеством баллов (3). В следующем поединке словаки встретятся с Румынией 26-го числа.