Месси прокомментировал победу над Канадой

Капитан сборной Аргентиныдоволен первой игрой своей команды на Кубке Америки-2024.

«Мы знали, что матч будет сложным, на что способна Канада. Очень тяжёлый первый тайм, интенсивный, мы могли бы играть и получше, но рады победе. Мы очень терпеливы — должны были играть и играть в пас, ждать момента. Где-то мы были медленными, но терпели — и забить получилось», — сказал Месси журналистам после матча.

Календарь и таблица Кубка Америки

В первом туре Аргентина обыграла Канаду со счетом 2:0. На счету Месси голевой пас, мячи забивали Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес. Сборная Аргентины является действующим обладателем Кубка Америки.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. 16 команд поделены на четыре группы. Действующим победителем Кубка Америки является национальная команда Аргентины.