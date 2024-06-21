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    Гризманн о Мбаппе: Его нос немного распух

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    Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн высказался о состоянии своего партнера по национальной команде Килиана Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Килиан чувствует себя хорошо, хотя его нос немного распух. Мы будем смотреть до последнего момента, в зависимости от того, как он себя чувствует.

    Игра Франции без Мбаппе? Вся команда должна адаптироваться. Но я не знаю, будет ли он играть. Он один из лучших игроков в мире, и его наличие или отсутствие имеет огромное значение.

    В футболе всегда нужно приспосабливаться. Что бы ни случилось, нам придётся приспосабливаться ко всему, и это тоже должно быть нашей сильной стороной», — приводит слова Гризманна Get French Football News.

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    • Напомним, что в 1-м туре группового этапа Евро-2024 Килиан Мбаппе ударился о плечо защитника сборной Австрии и повредил нос. Нападающий пропустит предстоящий матч Франции.

    В следующем поединке национальная команда встретится с Нидерландами сегодня, 21-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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