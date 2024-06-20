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    Стойкович — о матче со Словенией: Наша цель — победить

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Сербии Сборная Словении
    Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович прокомментировал предстоящую игру во втором туре Евро-2024 против сборной Словении.

    Драган Стойкович
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    Драган Стойкович

    «Мы сделаем всё возможное, чтобы победить Словению. Мы не собираемся выходить на этот матч, думая о каком-то другом результате. Это будет хорошая атмосфера, и это приятно. Это будет очень хороший матч, и я с нетерпением его жду, но наша цель — победить.

    Мы все знаем, что принесёт нам победа в этой игре. Все мотивированы. Они будут полностью готовы ответить на вызовы, которые принесет Словения», — цитирует Стойковича официальный сайт УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Игра между сборными Сербии и Словении пройдет 20 июня в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало — в 16:00 мск.

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