Митрович: Думаю, мы заслужили отыграться на последних секундах

Форвард сборной Сербиивысказался о матче против Словении (1:1) на Евро-2024.

«Это огромная цель для нас и важное очко. Мы отыгрались на последних секундах, но в итоге, думаю, мы это заслужили! В первом тайме они были лучше, но во втором мы создали много моментов, особенно не повезло мне, но мы боролись до конца», — приводит слова Митровича официальный сайт УЕФА.

Теперь в активе сборной Словении два очка. В третьем туре команда сразится с Англией.

У Сербии один набранный балл. В заключительной встрече сборная сыграет против Дании. Оба матча пройдут 25 июня.