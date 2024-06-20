Митрович: Думаю, мы заслужили отыграться на последних секундах

Александр Митрович Фото: globallookpress.com
«Это огромная цель для нас и важное очко. Мы отыгрались на последних секундах, но в итоге, думаю, мы это заслужили! В первом тайме они были лучше, но во втором мы создали много моментов, особенно не повезло мне, но мы боролись до конца», — приводит слова Митровича официальный сайт УЕФА.
Теперь в активе сборной Словении два очка. В третьем туре команда сразится с Англией.
У Сербии один набранный балл. В заключительной встрече сборная сыграет против Дании. Оба матча пройдут 25 июня.