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    Лука МодричХорватия — Албания 0:1. Онлайн
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    Экс-игрок «Динамо» Терехин: Шунин или Лещук могут покинуть клуб

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    Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин считает, что после подписания Андрея Лунева придется расстаться с кем-то из голкиперов.

    Антон Шунин
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    Антон Шунин

    «Динамо» нужно было усиление. С приходом Лунева кто-то может уйти. Лещук и Шунин — хорошие вратари. Может, провели неудачный сезон этапами, но трёх вратарей такого уровня держать не будут.

    Если берут Лунева, сказали, что будет первым номером в начале сезона. Дальше будет конкуренция. Какие-то гарантии ему точно дали«, — сказал Терехин "Чемпионату".

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    • Вчера, 18 июня, стало известно о заключении контракта "Динамо" с вратарем Андреем Луневым в качестве свободного агента.

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