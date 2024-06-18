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    Парфенов: За «Спартак» я переживаю каждый сезон

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    Бывший тренер «Тосно», «Урала» и «Родины» Дмитрий Парфенов в интервью LiveSport.Ru высказался о доверии к российским тренерам и назначении Деяна Станковича на пост наставника «Спартака».

    Дмитрий Парфенов
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    Дмитрий Парфенов

    «В этом вопросе я солидарен со многими моими коллегами — у нас очень сильные специалисты. А что получается, иностранец приезжает в РПЛ и даже если у него нет особого тренерского бэкграунда, он сразу получает больше доверия, поддержки и защищен со всех сторон. Неустойки у них, как правило, большие и потому терпят их потом в клубах до последнего. Российским тренерам тоже не помешало бы больше доверия и понимания от руководства клубов. Пока с нашими специалистами особо нигде не церемонятся. А про Станковича. "Спартак" для меня команда не чужая и я, конечно, за неё переживаю каждый сезон. Поэтому и в этом сезоне буду верить, поддерживать и болеть. А что получится, мне сложно сказать. Как футболист Деян был очень сильный.

    Российским тренерам не хватает фундаментальных знаний? Фундаментальности в чем? В работе с компьютером, работе на поле? Фраза, безусловно, красивая. Кто-то ее сказал, и понеслось. Теперь, получается, на этом основании наших тренеров можно пинать и делать с ними что хочешь? Вон Семак сколько лет уже держит уровень! Понятно, что у команды самый большой бюджет в чемпионате, но вы пойдите и попробуйте! Или Карпин — он уже 7 лет в "Ростове" и никто его не дёргает, а ведь на каком-то этапе команда была на грани вылета. Тем не менее, мало у кого-то повернётся язык сказать, что он плохой тренер», — сказал Парфенов.

    Полностью интервью Дмитрия Парфенова можете прочитать по этой ссылке.

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