Монтелла: Нам нужно быть более точными, но я оценил игру команды

Главный тренер сборной Турциивысказался о матче против Грузии (3:1) в первом туре группового турнира Евро-2024.

«Сегодня мы нанесли 22 удара по воротам. Нам нужно быть более точными, но я оценил игру команды. Мы немного расслабились после незасчитанного гола, но такое случается.

За последние три Евро мы ни разу не выходили из группы, в прошлый раз даже не набрали ни одного очка. Нашей первой целью была победа в этом матче. Теперь, когда мы победили, мечта — выиграть в следующем и выйти в плей-офф», — цитирует Монтеллу пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2024

После этого матча Турция занимает 1-е место в группе F с 3 очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против Португалии 22-го июня. Грузия в следующем матче встретится с Чехией 22-го числа.